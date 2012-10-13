Балконы подмосковной больницы обрушились из-за ветхости

Фото: ИТАР-ТАСС

Балконы здания больницы в подмосковном городе Жуковский обрушились из-за ветхости. В результате ЧП никто не пострадал. Вокруг здания выставлено оцепление.

"Обрушились балконы с девятого по первый этажи. Причиной стала ветхость", - сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

В результате ЧП никто не пострадал. Вокруг поврежденного здания выставлено оцепление. Больных из палат не эвакуировали.

Для ликвидации последствии случившегося к больнице была вызвана тяжелая техника. Машинам предстоит убрать бетонные балки, которые свисают со стороны обрушившихся балконов.

Отметим, что Центральная клиническая больница Жуковского рассчитана примерно на 600 человек и является крупнейшим медучреждением в городе.