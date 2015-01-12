Автобусы в Подмосковье будут ездить чаще

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На маршрутах подмосковного перевозчика "Мострансавто" появится больше комфортабельных автобусов. Кроме того, с нового года на социальных маршрутах на 18% увеличат частоту движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба перевозчика.



Так, в Люберцах, Лыткарино и Балашихе сократят интервалы движения автобусов. Например, в Лыткарино на маршруты №22 и №83 будут ходить каждые полчаса вместо часа. А в Химках и Солнечногорске увеличится время работы всего общественного транспорта.

Решение об увеличении количества автобусов власти приняли в связи с обращениями пассажиров. Это нужно для комфортного планирования маршрутов при пересадках на пригородные электрички.

Кроме того, с января начнется и плановая замена старых маршруток на новые, более комфортабельные автобусы средней и большой вместимости. В Химках машины заменены уже на 16 маршрутах.

Все новые ЛиАЗы – низкопольные, это обеспечивает удобства для маломобильных людей и пожилых пассажиров. В каждом автобусе организована система кондиционирования воздуха и установлено панорамное остекление. Помимо этого, машины оборудованы спутниковой системой ГЛОНАСС и системами видеонаблюдения.

Напомним, что с 1 декабря прошлого года "Мострансавто" запустил между Москвой и Красногорском 35 новых автобусов. Областные автобусы №541, 542, 549, 568 уже начали курсировать по маршрутам.

От станции метро "Тушинская" до остановки "Госпиталь имени Вишневского" пассажиров возят четыре автобуса №568 большой вместимости. Семь автобусов №549 большой и два особо большой вместимости курсируют от метро "Тушинская" до остановки "62 больница".

По маршруту метро "Тушинская" – Николо-Урюпино ездят три автобуса №541 большой вместимости, четырнадцать автобусов №542 большой вместимости по маршруту метро "Тушинская" – Красногорск и пять автобусов №575 большой вместимости по маршруту метро "Тушинская" – поселок Юрлово. Проезд на новых маршрутах областного перевозчика стоит 30 рублей.

Билеты можно приобрести в салоне автобуса, на станции метро "Тушинская", на остановке "Станция Павшино" и на конечной остановке автобуса №540 "Павшинская пойма".