На капремонт больниц в Подольске выделили более 300 млн рублей

ИТАР-ТАСС
В рамках программы модернизации здравоохранения Московской области для капитального ремонта лечебных учреждений Подольска выделено 332 млн рублей. Средства поступили из областного бюджета, сообщается на сайте администрации Подольска.
Ремонт уже ведется в городской клинической больнице, городской больнице №2, детской горбольнице и в роддоме Подольска.
В перспективе власти планируют приступить к модернизации отделений городской клинической больницы №3, одного из корпусов роддома и инфекционного корпуса детской горбольницы.
Ремонтные работы в детских поликлиниках №1 и №3 уже завершены.
Напомним, что в общей сложности на реализацию программы модернизации здравоохранения Московской области выделено 25 миллиардов рублей. На эти средства планируется отремонтировать не менее трети лечебных учреждений Подмосковья.
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