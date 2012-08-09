На капремонт больниц в Подольске выделили более 300 млн рублей

ИТАР-ТАСС

В рамках программы модернизации здравоохранения Московской области для капитального ремонта лечебных учреждений Подольска выделено 332 млн рублей. Средства поступили из областного бюджета, сообщается на сайте администрации Подольска.

Ремонт уже ведется в городской клинической больнице, городской больнице №2, детской горбольнице и в роддоме Подольска.



В перспективе власти планируют приступить к модернизации отделений городской клинической больницы №3, одного из корпусов роддома и инфекционного корпуса детской горбольницы.

Ремонтные работы в детских поликлиниках №1 и №3 уже завершены.

Напомним, что в общей сложности на реализацию программы модернизации здравоохранения Московской области выделено 25 миллиардов рублей. На эти средства планируется отремонтировать не менее трети лечебных учреждений Подмосковья.