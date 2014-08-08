В Алабине стартует второй этап соревнований по танковому биатлону

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Второй этап международных соревнований "Танковый биатлон - 2014" стартует в пятницу на полигоне в подмосковном Алабине. На этой стадии пройдет две гонки - "Спринт" и "Гонка преследования", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управление пресс-службы и информации Минобороны.

В гонке "Спринт", которая пройдет 8 и 9 августа, каждый экипаж должен будет проехать два круга по три километра и трижды выстрелить по мишени "Танк". Особенностью этой стадии является то, что первый круг преодолевается без стрельбы, а на втором нужно будет поразить мишени, расположенные на расстоянии от 1,6 до 1,8 километра. При этом цели будут появляться в неизвестной для экипажа последовательности.

В случае промаха у экипажа есть возможность поразить цель дополнительным снарядом, однако за непопадание в цель после использования всех выстрелов назначается штрафной круг в 500 метров.

По итогам "Спринта" будет определена очередность старта и временной гандикап между экипажами в "Гонке преследования", которая пройдет 11 и 12 августа. Этап завершится определением места экипажей в проводимых соревнованиях.

Напомним, в рамках первого заезда индивидуальной гонки чемпионата победу одержала российская команда. Второе место у Армении, а третье – у Китая.

В Алабине прошел чемпионат мира по танковому биатлону

Напомним, 23 июня 2014 года стартовал "Танковый биатлон - 2014". В этом году в нем примут участие 12 команд из Армении, Белоруссии и Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Анголы, Венесуэлы, Индии, Монголии, Сербии и Китая.

Команды всех стран, кроме Китая, выступают на российских Т-72Б3. Представители Поднебесной – единственные, кто привез свою бронемашину - у них Type 96 A.

Экипажу танка, победившему в танковом биатлоне в Алабине, подарят автомобили УАЗ. Вручение ключей от внедорожников УАЗ Patriot топовой комплектации пройдет в последний день соревнований, когда будут подведены итоги финального этапа чемпионата.