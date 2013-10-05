05 октября 2013, 20:00

Происшествия

При пожаре в жилом доме погиб человек

Один человек погиб и 18 пострадали в результате пожара в Лосино-Петровском округе. Среди обратившихся за медицинской помощью есть ребенок. 8 человек было госпитализировано.

Как сообщает ГУ МЧС по Московской области, пожар произошел из-за неисправности электрических щитков сразу на девять этажах шестнадцатиэтажного жилого дома на улице Первомайская. Сигнал о происшествии поступил в 16.50, менее чем через час возгорание был локализовано.

Жителей дома пришлось эвакуировать. Всего свои квартиры покинули 72 человека.

