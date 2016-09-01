Подмосковные полицейские изъяли более 19 килограммов героина

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Наркополицейские Подмосковья изъяли более 19 килограммов героина, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ведомстве уточнили, что наркотики удалось обнаружить в ходе обысков в поселке Молоково в Ленинском районе Московской области. Героин обнаружили у 36-летнего уроженца одной из стран СНГ.

В отношении преступника возбудили уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических и психотропных средств или их аналогов".