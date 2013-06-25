В районе малого бетонного кольца построят здание "Почты России"

Фото: ИТАР-ТАСС

"Почта России" планирует открыть новое место международного почтового обмена (ММПО) для Москвы. Учреждение будет построено в районе малого бетонного кольца столицы.

Поручение построить новое ММПО ранее дал зампред правительства Аркадий Дворкович. Он потребовал, чтобы новый объект был введен в эксплуатацию до конца года, передает "Интерфакс".

Новое ММПО может потребоваться "Почте" уже в январе 2014 года, поскольку зимние праздники - традиционный период пиковых нагрузок в сфере международных почтовых отправлений.

Напомним, в начале апреля в столичных аэропортах произошел коллапс международных почтовых отправлений: объем необработанной международной почты достигал 500 тонн.

Кроме того, 13 мая в здании почтамта на Варшавском шоссе, где расположено крупнейшее в стране ММПО "Москва", произошел пожар. В результате сейчас объем необработанной международной корреспонденции на складах "Почты России" по всей стране составляет 238 тонн.

Также сегодня стало известно, что Минкомсвязи поставило перед "Почтой России" задачу к 2018 году вдвое сократить сроки доставки письменной корреспонденции по территории России. По словам замглавы министерства Михаила Евраева, сейчас сроки доставки писем в пределах населенного пункта достигают 7 дней, между городами - до 10 дней. "Мы поставили задачу, чтобы в 2018 году эти сроки не превышали 2 и 5 дней соответственно", - отметил чиновник.