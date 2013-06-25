"Почта России" сделает ставку на оказание электронных услуг

Фото: ИТАР-ТАСС

Предоставление услуг в электронном виде является неотъемлемым условием развития почтовой отрасли в России. Об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров на открытии форума "Почтовая Тройка 2013".

В ближайшее время при ведомстве будет создан экспертный совет по развитию отрасли. В него войдут участники рынка, представители некоммерческих объединений и органов власти.

"К 2015 году система предоставления услуг по принципу "одного окна" будет реализована в 5 тысячах почтовых отделений, а к 2017 году - в 10 тысячах почтовых отделений. При этом к 2017 году предстоит задача обеспечить оказание не менее 100 миллионов государственных услуг в год на базе почтовых отделений", - говорится в сообщении пресс-службы Минкомсвязи.

По словам замминистра Михаила Евраева, к 2018 году планируется, что показатель удовлетворенности населения качеством почтовых услуг достигнет не менее 60%.