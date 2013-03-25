Посылки и письма из-за снегопадов могут доходить с задержкой

Фото: ИТАР-ТАСС

"Почта России" распространила сообщение, в котором предупреждает клиентов о задержке в доставке почтовых отправлений, связанной с резким ухудшением погодных условий в центрально-европейской части России.

В частности, образовавшиеся на дорогах пробки значительно затрудняют передвижение почтового автотранспорта в Московской, Курской, Орловской, Липецкой, Тульской, Воронежской и Брянской областях и других регионах центрального округа.

Почтальонам в попавших под удар стихии регионах, приходится работать в сложнейших условиях. "Особенно не просто почтовикам на селе, где доставлять корреспонденцию по деревенским дорогам приходится, проваливаясь в снег по пояс", - сообщает пресс-служба "Почты России".

С учетом того, что снегопад и метель могут продлиться в регионе еще сутки, ведомство просит клиентов с пониманием отнестись к форс-мажорной ситуации, возникшей из-за погодных условий.