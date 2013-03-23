Форма поиска по сайту

23 марта 2013, 12:48

Экономика

"Почта России" снижает тариф на срочные безадресные денежные переводы

Фото: ИТАР-ТАСС

Руководство "Почты России" приняло решение с 26 марта снизить тариф на услугу срочных безадресных денежных переводов "Форсаж". В результате стоимость перевода станет на 30-50 процентов меньше установленной ранее.

В компании подчеркнули, что нововведение позволит экономить тем, кто отправляет деньги адресатам в пределах России и по международному направлению Санкт-Петербург, Ленинградская область – Молдова.

Кроме того, планируется увеличение количества отделений почтовой связи, в которых можно получить перечисленную сумму без привязки к конкретному адресу. Количество таких точек к июню текущего года составит более 22 тысяч. Сейчас безадресные переводы "Форсаж" осуществляются в более чем 15 тысячах отделений связи, сообщает ИТАР-ТАСС.

Также в 2013-м почтовый оператор расширить границы оказания данной услуги на международном направлении, подключив к пилотному проекту еще несколько регионов РФ и станы ближнего зарубежья.

