"Почта России" выплатила москвичке компенсацию за посылку с камнями

Фото: ИТАР-ТАСС

Государственное предприятие "Почта России" принесло извинения и выплатило 30 тысяч рублей компенсации жительнице Москвы Олеси Борисенко за потерю посылки с телефоном Apple iPhone 5. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Женщина 5 июля 2013 года отправила iPhone 5 в Ростов-на-Дону ценной посылкой, заявив объявленную стоимость в 30 тысяч рублей. Однако, когда спустя восемь дней посылка была доставлена и вскрыта в присутствии сотрудников ростовского отделения EMS Russian Post (филиал "Почты"), там вместо телефона была груда камней.

Заявление на компенсацию было направлено 17 июля на электронный адрес EMS. Однако, после того как деньги не были выплачены в течение четырех месяцев, этот случай заинтересовал члена Общественной палаты Владимира Слепака, который обратился к руководителю Минкомсвязи Николаю Никифорову.

Как говорится в сообщении "Почты России", задержка выплаты компенсации связана с тем, что внутренняя проверка была продлена сверх установленного срока из-за неординарности случая.