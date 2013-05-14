Работу сайтов и сервисов "Почты России" возобновят до конца дня

Фото: почта.рф

В "Почте России" заявили, что планируют восстановить работоспособность сайта и сервисов до конца рабочего дня 14 мая. Перебои возникли из-за пожара, который произошел 13 мая в здании филиала компании по адресу Варшавское шоссе, дом 37.

Напомним, в подвальном помещении загорелись мешки с корреспонденцией. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров, в результате происшествия никто не пострадал.

По сообщению пресс-службы "Почты России", из-за аварии временно не работает корпоративный сайт russianpost.ru и информационная система отслеживания регистрируемых почтовых отправлений. Также временно не осуществляется прием и выдача срочных безадресных денежных переводов.

В то же время прием и выдача почтовых отправлений осуществляется в штатном режиме. Предприятие принесло извинения за задержки в доставке почтовых отправлений и выплате переводов.