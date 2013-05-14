"Почта России" приостановила прием и выдачу денежных средств в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

В связи с проблемами с электроснабжением "Почта России" приостановила в московских отделениях прием и выдачу денежных средств по технологии "Срочные безадресные переводы "Форсаж" и по электронным переводам.

Перебои с электроснабжением в сети "Почты России" вызваны пожаром, который произошел в понедельник, 13 мая, в здании филиала компании по адресу Варшавское шоссе, дом 37.

На почте загорелись мешки с корреспонденцией, расположенные в подвале здания. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее во вторник сообщалось о перерыве в работе сайта "Почты России".