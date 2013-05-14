Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая 2013, 11:49

Экономика

"Почта России" приостановила прием и выдачу денежных средств в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

В связи с проблемами с электроснабжением "Почта России" приостановила в московских отделениях прием и выдачу денежных средств по технологии "Срочные безадресные переводы "Форсаж" и по электронным переводам.

Перебои с электроснабжением в сети "Почты России" вызваны пожаром, который произошел в понедельник, 13 мая, в здании филиала компании по адресу Варшавское шоссе, дом 37.

Ссылки по теме


На почте загорелись мешки с корреспонденцией, расположенные в подвале здания. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее во вторник сообщалось о перерыве в работе сайта "Почты России".

Сайты по теме


Почта России деньги связь

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика