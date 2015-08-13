Пенсионный возраст и интернет-магазин "Почты России"

Фото: m24.ru

К "Русскому радио" добавят финское

Вместе с Сергеем Архиповым, который уже сегодня приступит к обязанностям гендиректора "Русской медиагруппы", к ней может присоединиться и его финская радиостанция Spirit FM.

Как пишет "Коммерсантъ", основной акционер РМГ "ИФД-Капиталъ" Леонида Федуна и Вагита Алекперова ведет переговоры о приобретении ее за сумму до 10 миллионов евро.

Минздрав и Росстат исследуют поводы для увеличения пенсионного возраста

По оценке Минздрава, за последние восемь лет доля пожилых людей в объеме населения России выросла и составляет 23,5%, сообщает "Коммерсантъ".

При этом одновременно повысился уровень их здоровья, отмечают эксперты Высшей школы экономики, а вот уровень занятости до сих пор остается одним из наиболее низких в Европе.

Россия и НАТО повышают вероятность противника

Военные учения, которые Россия и НАТО проводят вблизи границ друг друга, делают вероятность вооруженного конфликта между сторонами все более высокой.

К такому выводу пришли эксперты исследовательского центра European Leadership Network, проанализировавшие два значимых за последнее время эпизода - проверку боеготовности вооруженных сил РФ в марте и натовские учения "Союзнический щит" в Восточной Европе в июне, пишет "Коммерсантъ".

Турпоток из России сократился на большинстве направлений

Россияне стали путешествовать меньше, но совсем отказаться от отдыха за границей не готовы. Выиграло от этого самое дешевое направление — Египет: на фоне общего падения турпоток в эту страну в мае-июне вырос, сообщает РБК.

В минувшем мае Египет посетили 288 тыс. россиян, что на 14% больше, чем годом раньше. В июне также был отмечен рост турпотока из России — на 9%, до 249 тысяч человек.

Минздрав объяснил рост смертности алкоголизацией населения

По поручению президента Минздрав объяснил рост смертности в России в первой половине 2015-го. Среди выявленных причин не указано сокращение числа врачей, хотя именно этим независимые эксперты объясняют плохую динамику, передает РБК.

Подъем смертности в декабре 2014 - апреле 2015 года в Минздраве связывают с эпидемией гриппа, которая кроме России распространилась еще в 14 европейских странах. Наиболее высокая смертность приходится на регионы с высоким уровнем распространенности хронического алкоголизма и алкогольных психозов, резюмирует Минздрав.

Банки будут штрафовать за незаконную передачу информации коллекторам

Министерство юстиции России приступило к разработке законопроекта, который накажет банкиров и коллекторов за небрежное обращение с персональными данными должников, сообщает "Российская газета".

Ведомство готовит поправки в Кодекс административных правонарушений, усиливающие ответственность за нарушения порядка использования персональных данных, "если эти нарушения допущены при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности по гражданско-правовой сделке".

Как будет устроен интернет-магазин "Почты России"

Электронный магазин "Почты России", который полноценно заработает в 2016 году, станет одним из ее ключевых проектов, рассказали РБК в Минкомсвязи.

Госкомпания будет агрегировать предложения онлайн-продавцов, с крупнейшими из них обсуждается комиссия в размере 20%.

"Газпром" снизил инвестиции в добычу до семилетнего минимума

Инвестиции "Газпрома" в добычу газа в I квартале сократились на 41% до 33,7 миллиарда рублей по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорится в отчете по МСФО за январь – март этого года. А по сравнению с IV кварталом 2014 года они и вовсе рухнули в 3,7 раза, пишет газета "Ведомости".

Девальвация снизила привлекательность вкладов в глазах населения

Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) в ходе мониторинга инфляционных ожиданий и потребительских настроений по заказу Центробанка провел опрос в том числе о том, в какой форме сейчас лучше хранить сбережения – в банке или наличными, сообщают "Ведомости".

За месяц (с 15 июня до 15 июля) доля тех, кто предпочитает банк, сократилась с 40 до 32%. Выросло число тех, кто выбирает наличные, – с 18 до 23%, а особенно – с 8 до 22% – затруднившихся ответить.

Правительство планирует повысить пенсии на 7% в 2016 году

Пенсии в 2016 году могут быть проиндексированы по инфляции, прогнозируемой Минэкономразвития, рассказали "Ведомостям" четыре федеральных чиновника. В 2016 году пенсии будут повышены примерно на 7%, рассказал высокопоставленный федеральный чиновник. Другой уточнил: на 7,1%.