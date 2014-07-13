В России отмечают День работника почты

Работники почты отмечают профессиональный праздник

Работники почты по всей стране 13 июля отмечают свой профессиональный праздник. Отечественная система отправки писем и посылок одна из старейших в Европе, ее история насчитывает более тысячи лет, сообщает телеканал "Москва 24".

Еще в XV веке сеть почтовых станций охватывала уже всю территорию нашей страны. Современная "Почта России" включает в себя 42 тысячи отделений и 350 тысяч сотрудников.

Услугами предприятия ежедневно пользуются 2,5 миллиона клиентов, они отправляют полтора миллиарда писем и более 54 миллионов посылок в год.