Таможня и "Почта России" готовы к предновогоднему авралу – Прусов

Фото: ИТАР-ТАСС

Таможня и "Почта России" готовы к предновогоднему пиковому росту объема пересылаемых из-за рубежа товаров. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник центрального таможенного управления Сергей Прусов.

По его словам, приход нового руководства способствовал налаживанию новых контактов и способов обработки посылок. Так, часть посылок будет оформляться в аэропорту, часть на международных почтамтах и в новом ММПО на Казанском вокзале.

Сергей Прусов добавил, что в дальнейшем на новом ММПО на Казанском вокзале планируется запустить 12 производственных линий, мощность которых позволит дополнительно обработать около 240 тысяч посылок в месяц.

Глава таможенного управления отметил также, что с 2010 года по август 2013 ежедневный объем товаров, пересылаемых в столице с помощью почтовой связи и выпускаемых таможенными органами, вырос на 375 процентов.