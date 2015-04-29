Отключать отопление в столице начнут 30 апреля

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Отключать отопление в столице начнут с 30 апреля, сообщает пресс-служба "МОЭК".

Такое решение было принято согласно постановлению столичного правительства в связи с тем, что среднесуточная температура в течение пяти суток держится на уровне выше +8.

Как отметили в "МОЭК", отопление отключат в 70 тысячах зданий, из которых 30 тысяч – жилые дома.

В межотопительный период техники проведут ремонт на тепловых станциях, диагностику сетей и перекладку трубопроводов.

Подготовка к следующему отопительному периоду завершится до 31 августа 2015 года, к 1 сентября к подаче тепла должен быть готов жилой фонд, образовательные учреждения, социальные и учреждения здравоохранения, а к 15 сентября – весь город в целом.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, температура теплоносителя снижена до минимума и сейчас ведутся подготовительные работы, предшествующие отключению отопления.