С 30 апреля в столице начнут отключать отопление

Фото: ИТАР-ТАСС

Батареи в московских зданиях начнут остывать со вторника, 30 апреля. В течение трех дней столичные власти планируют отключить отопление в жилых домах, заведениях социальной сферы и производственных помещениях, сообщил в пятницу, 26 апреля, заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, подходящий к концу отопительный сезон проходит гладко, в Москве не было зафиксировано ни аварий, ни остановок в теплоснабжении. С 1 мая коммунальные службы города уже собираются начать подготовку к новому сезону. Кроме того чиновник напомнил, что с 13 мая начнут отключать горячую воду на 10 дней.

Напомним, для отключения отопления в городе необходимо, чтобы температура воздуха в течение пяти суток не опускалась ниже 8 градусов. Ранее сообщалось, что в связи с запоздавшей весной в столичных зданиях будут продолжать топить на следующей неделе.