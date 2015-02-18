Программы "Первого канала" легально разместят в "ВКонтакте"

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

"Первый канала" заключил партнерство с социальной сетью "ВКонтакте" о легальном размещение своего контента, сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, соглашение рассчитано на год с правом пролонгации. Согласно договору, в соцсети "ВКонтакте" будут размещаться лицензированные видео проектов, правами на онлайн-показ которых распоряжается "Первый канал".

Речь идет, в частности, о таких программах, как "Вечерний Ургант", "Пусть говорят", КВН, "Познер", "Что? Где? Когда?" и другие.

"ВКонтакте" также получит право размещать архивные записи передач и их новые поступления сразу после эфиров. При этом те видео "Первого канала", которые были размещены нелегально, будут заменяться в социальной сети на лицензированные.

"Мы рады, что все большее число правообладателей, включая основные телеканалы, лицензируют свой контент "ВКонтакте", а не идут по пути запретов и удаления контента. У "ВКонтакте" самая большая в стране аудитория видео в интернете, и мы готовы быть для каналов надежными партнерами, а не соперниками", - заявил первый заместитель гендиректора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев.

В рамках партнерства "ВКонтакте" и "Первый канал" будут делить доходы от показа рекламы в роликах телеканала в социальной сети. В какой пропорции будет делиться выручка, стороны не раскрывают.

Стоит отметить, что легальные видео "Первого канала" ежемесячно собирают до 100 миллионов просмотров, включая аудиторию на сайте канала и в его плеере на сторонних площадках.