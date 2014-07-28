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Культура

28 июля 2014, 15:51

Про кино: Лекция о фильмах, посвященных Первой мировой войне

Первая мировая война кино смотреть онлайн на m24.ru

Фото: kinopriziv.ru

28 июля в 19.00 в лектории библиотеки киноискусства им. С.М. Эйзенштейна киноклуб "Кинопризыв" организует лекцию историка кино Сергея Лаврентьева. Спикер расскажет о лентах, посвященных Первой мировой войне. Прямую трансляцию мероприятия смотрите на сайте M24.ru.

Именно 28 июля ровно сто лет назад началась Первая мировая война. На Западе за ней крепко закрепился термин "Большая война»". Что мы знаем об этом периоде в истории? Как он был отражен в кино? Почему фильмы, которые снимались в Советском союзе и в Европе по-разному трактуют главные события истории начала 20 века?

"Если о Второй мировой у нас сняты тысячи лент, среди которых есть подлинные кинематографические шедевры, то картин, посвященных исключительно "Большой войне", мужеству и храбрости российских солдат и офицеров, у нас до сих пор нет", - считает Сергей Лаврентьев.

Мероприятие бесплатное, вход по предварительной регистрации


  • Когда: 28 июля в 19.00
  • Кто: историк кино Сергей Лавреньтев

  • О чем: о кино и Первой мировой войне
  • Кому смотреть: тем, кого интересует история кинематографа

Начало трансляции - в 19.00. Запись лекции будет выложена на сайте в ближайшие дни.

Трансляция завершена.

Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро

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