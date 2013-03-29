Форма поиска по сайту

29 марта 2013, 17:10

Общество

Трудовые пенсии москвичей в апреле вырастут на 3,3%

Фото: ИТАР-ТАСС

В апреле произойдет очередная индексация трудовых пенсий москвичей. На этот раз они вырастут на 3,3 процента. В предыдущий раз пенсии в столице повышали в феврале – на 6,6 процента.

Кроме того, с 1 апреля вырастут пенсии по государственному пенсионному обеспечению, и на 5,5 процентов увеличатся размеры ежемесячных денежных выплат льготникам, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам.

Как сообщает пресс-служба столичного Пенсионного фонда, средний размер трудовой пенсии по старости в Москве составляет около 10,5 тысяч рублей. По сравнению с 2012 годом он вырос на 1 тысячу. Трудовые пенсии получают более 4,4 миллионов жителей столицы – это самая большая категория пенсионеров.

