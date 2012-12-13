Пенсионеры получат пенсию досрочно в связи с новогодними праздниками

Фото: ИТАР-ТАСС

Пенсионеры московского региона получат пенсию досрочно в связи с новогодними праздниками, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.

Так, в Сбербанке, Среднерусском банке Сбербанка, Банке Москвы и банке "Возрождение" пенсию можно будет получить 29 декабря. В Управлении Пенсионного фонда Москвы – филиале ФГУП "Почта России" – выдача пенсий за 2 января будет производиться 29 декабря, за 4 и 6 января – 4 января, а за 5 и 7 января – 5 января.

Управление Пенсионного фонда Московской области – филиал "Почты России" и альтернативные службы доставки пенсии на дом будут выдавать пенсии с 3 января по установленному графику, отмечается в тексте.