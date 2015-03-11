ПФР сэкономит на пенсиях работающим пенсионерам 30 млрд рублей в 2016 году

Фото: ТАСС/Алексей Устимов

Экономия от невыплат пенсий гражданам пенсионного возраста с годовым доходом более 1 миллиона рублей составит около 30 миллиардов рублей в 2016 году. Об этом сообщил руководитель ПФР Антон Дроздов.

По его словам, "дальше эта сумма будет увеличиваться", пишет ТАСС. Он уточнил, что в настоящее время Минтруд готовит соответствующий законопроект. Параметры экономии в последующие годы будут ясны, когда министерство пропишет нормы в проекте закона, добавил он.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявлял, что ввод ограничений на выплату пенсий пенсионерам с большим годовым заработком позволит сэкономить примерно 145 миллиардов рублей в течение трех лет.

"Порядка 100 миллиардов рублей из этих средств должно пойти на повышение пенсий", - подчеркнул Топилин. По его словам, решение о приостановке выплат будет приниматься в конце каждого года.

Напомним, работающие пенсионеры с годовым доходом свыше миллиона рублей могут остаться без пенсии.

Инициатива была одобрена Кабинетом министров. "Такую систему ограничений нужно постепенно вводить. Сейчас мы ее отрабатываем, это позволит нам в будущем приостанавливать выплату пенсий тем, у кого среднегодовой доход превышает 1 миллион рублей", – заявил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин.

Речь идет о работающих пенсионерах, которые сейчас получают и зарплату, и пенсию. Годовой доход в один миллион рублей соответствует месячному доходу 83 тысячи рублей. Предполагается, что данная мера коснется примерно 220 тысяч человек.