Малообеспеченные жители ЦАО получат бесплатные пасхальные куличи

Фото: ИТАР-ТАСС

В Центральном округе Москвы на Пасху будет приобретено 15 тысяч куличей для малообеспеченных граждан. Куличи будут предложены жителям по спискам органов соцзащиты, Советов ветеранов, Общественных организаций инвалидов и Советов многодетных матерей, информирует пресс-служба префектуры ЦАО.

"К православной Пасхе в ЦАО Москвы для граждан льготных социальных категорий подготовлено 30 мероприятий. В частности, 29 апреля в 14.00 состоится экскурсия для инвалидов в Храм Симеона Столпника", - говорится в сообщении.

Так, 6 мая на открытой площадке перед Храмом Христа Спасителя пройдет фестиваль "Пасхальная весна", приуроченный к 400-летию дома Романовых. А в библиотеке имени Боголюбова в этот день откроется 3-й Боголюбовский пасхальный фестиваль с концертной программой для ветеранов.

7 мая будут организованы чаепития и благотворительные обеды для малоимущих жителей, а 12 мая в Храме Знамения Иконы Божьей матери состоится пасхальный праздник для детей из малообеспеченных семей, уточнили в префектуре.