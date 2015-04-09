Около 10 тысяч полицейских обеспечат безопасность на Пасху в столице

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Порядка 10 тысяч столичных полицейских будут задействованы в обеспечении общественного порядка на Пасху, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Так, 11 и 12 апреля в 408 православных храмах и монастырях Москвы пройдут торжественные богослужения и освящения куличей. Кроме того, большое число жителей посетит места захоронений на 84 кладбищах, расположенных в черте города или в области.

Также 11 апреля на территории, прилегающей к храму Христа Спасителя, и на объектах культуры пройдут праздничные пасхальные программы.

До начала богослужений сотрудники полиции проведут тщательное обследование церквей, храмов, монастырей, кладбищ и прилегающих территорий с целью обнаружения подозрительных, бесхозных и посторонних предметов.

"На входах в места проведения религиозных мероприятий будет организована работа контрольно-пропускных пунктов, на которых сотрудники полиции с использованием технических средств обеспечат осмотр граждан с целью обнаружении и недопущения проноса запрещенных предметов", – говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 12 апреля, православные христиане отметят Светлую Пасху. В столице ее празднование выходит за пределы храмов и монастырей. Подробнее обо всех мероприятиях, посвященных празднику, можно прочитать здесь.