04 мая 2013, 18:00

Культура

Москвичи готовятся к встрече главного православного праздника - Пасхи

Фото: ИТАР-ТАСС

Москвичи готовятся отметить главный православный праздник – Пасху, или Воскресение Христово. К этому дню у верующих заканчивается Великий Пост, они пекут куличи и красят пасхальные яйца. Дата праздника исчисляется по лунно-солнечному календарю, в этом году она выпала на 5 мая.

В этот день в столице пройдет более 200 праздничных мероприятий в парках, музеях, кинотеатрах и культурных центрах. А на улицах в центре Москвы установят двухметровые расписанные художниками пасхальные яйца. В ночь на Пасху богослужения пройдут в 123 храмах и 8 монастырях в центре Москвы. В главной службе в Храме Христа Спасителя примет участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Отметим также, что в пасхальную ночь столичная подземка будет работать на час дольше – до 2.00. Рядом с каждым из столичных храмов в целях обеспечения безопасности будет запрещена парковка автомобилей на расстоянии 50 метров от храма. В субботу, 4 мая, у каждой церкви будут дежурить сотрудники ДПС, а в местах проведения пасхальных мероприятий будет запрещена реализация любых видов алкогольной продукции.

Фото: ИТАР-ТАСС

5 мая все желающие смогут посетить Московский Пасхальный фестиваль, а также фестивали хорового пения и пасхальных яиц. Основным мероприятием будет фестиваль "Сорок сороков", который продлится до 11 мая. В рамках фестиваля пройдет литургия, будут организованы выступления церковных хоров, пройдут конкурсы по расписыванию писанок, а также состоится раздача православных материалов.

На Пасху во всех московских храмах одновременно зазвонят колокола, а также пройдут выступления и мастер-классы на передвижных звонницах. В дни празднования на Кузнецком мосту будет установлен полукилометровый Стол мира и Лавка мира, которую распишут художники, спортсмены и актеры. Вся пешеходная улица превратится в Творческую мастерскую, на которой пройдут мастер-классы.

6 мая в 10.00 на площадке перед Храмом Христа Спасителя начнется фестиваль "Пасхальная весна". Его приурочат к 400-летию дома Романовых. В этот же день в 15.00 в Скорняжном переулке, дом 4 пройдет вернисаж "Праздник светлой Пасхи" и театральная постановка "Пасхальный мир".

Фото: ИТАР-ТАСС

Кроме того, 7 мая будут организованы чаепития и благотворительные обеды, а 12 мая в Храме Знамения Иконы Божьей матери в Переяславской слободе состоится Детский пасхальный праздник для детей из малообеспеченных семей. В этот же день волонтеры раздадут пасхальные подарки в больницах и приютах столицы.

В Центральном округе Москвы на Пасху приобретут 15 тысяч куличей для малообеспеченных граждан. Их будут раздавать жителям по спискам органов соцзащиты, Советов ветеранов, Общественных организаций инвалидов и Советов многодетных матерей. Всего более 50 тысяч малоимущих москвичей получат куличи бесплатно.

В целом во время праздников в столице планируют продать около 90 миллионов яиц и почти тысячу тонн куличей. По словам главы департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, Пасху празднуют почти 70 процентов москвичей, при этом он заверил, что на стоимости яиц "пасхальный бум" не отразится.

