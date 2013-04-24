В парке "Перовский" гостей встретит "Майское дерево"

Фото: www.perovskiypark.ru

1 мая с 13:00 до 17:00 в парке "Перовский" пройдет открытие сезона. Парк планирует встретить лето серией мероприятий с девизом "Живи Ярче!".

Для создания особой весенней атмосферы будет подготовлен уникальный арт-объект - "Майское дерево", украшенное живыми полевыми цветами. Его оформит лучшая студия флористики Москвы.

"У Майского дерева взрослые смогут отдохнуть душой, потанцевать попеть любимые песни в караоке, поучаствовать в веселых конкурсах, в то время как их дети будут получать полезные творческие навыки на мастер-классах", - сообщают в пресс-службе парка.

Дети смогут научиться лепить игрушки из глины, делать карамель, а также распишут камни акриловыми красками. Кроме того, у "Майского дерева" дети смогут отправить в небо свои самые сокровенные пожелания, которые они напишут на воздушных шариках.

Взрослых гостей парка ждет урок релаксации от мастера йоги. Отмечается, что для занятия всем желающим раздадут пледы.

Для старшего поколения на летней сцене русские народные песни исполнит ансамбль "Родные напевы"

А в конце вечера выступит звезда русского R’n’B Бьянка.