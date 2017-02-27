Автобусы поменяют маршруты из-за подготовки к параду в честь Дня Победы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Автобусы № 64 и 132 изменят свои маршруты в связи с подготовкой к параду Победу, сообщает Мосгортранс.

Новые маршруты будут работать 1, 3, 6, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 28 и 30 марта с 6:15 до окончания мероприятий, а также 29 и 31 марта с 5:15 до окончания мероприятий.

Автобусы пустят в объезд улицы Еланского, Плющихи и проезда Девичьего поля по Большой Пироговской улице. При этом остановки "Дом культуры "Каучук" и "Проезд Девичьего Поля" обслуживаться не будут.