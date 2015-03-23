Ветеранов на парад Победы всегда пускали по приглашениям

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

На Красной площади ограниченное количество мест и все ветераны, которые приедут в город по собственной инициативе, не смогут попасть на Парад Победы. Об этом M24.ru рассказал заммэра Москвы Леонид Печатников. В Комитете общественных связей добавили, что всегда ветеранов пускали по приглашениям. При этом организацией парада занимаются федеральные власти.

Леонид Печатников пояснил, что на Красной площади ограниченное количество мест и туда выдаются именные приглашения как московским ветеранам, так и из регионов и других стран. "Все приглашения разосланы, причем парад организовывает федеральные власти", - отметил Печатников.

В пресс-службе Комитета общественных связей столицы добавили, что попасть на парад всегда можно было только по приглашению. "5 тысяч мест выделяется на всех гостей парада. Участники первого парада в 1941 году – их осталось 67 человек, все смогут попасть на мероприятие. Хотя, разумеется, всего участников войны гораздо больше", - подчеркнули в пресс-службе.

Также в комитете добавили, что есть специально подготовленные люди, которые будут дежурить на всех вокзалах и аэропортах. Они смогут вызвать автомобиль и поселить самостоятельно прибывшего ветерана.

Кроме того, участникам Великой Отечественной войны дадут билеты на мероприятия и приготовят подарки.

"Каждый год такие люди бывают, это отработанный механизм. Есть дежурная часть, там же будут дежурить бригадами люди, которые будут подготовлены к тому, что делать и как это делать, смогут связаться с медицинскими службами", - добавили в комитете.

Напомним, в честь 70-летия Победы в Москве организуют показы исторической техники. "На различных площадках столицы – это впервые мы делаем – будут организованы показы исторической техники, они будут стоять в местах, согласованных правительством Москвы, и люди смогут не только подойти, дети смогут полазить по ним, посмотреть, чтобы это было все живо и неформально", – рассказал глава администрации президента Сергей Иванов на заседании российской организационного комитета "Победа".

Помимо прочего, к юбилею победы в Великой Отечественной войне на ВДНХ установят 3D медиа-куб. На его экранах будут транслировать фильмы о войне и старые парады. С 4 по 12 мая столицу украсят в фирменном стиле "Ура победе". На московских набережных устроят световые инсталляции, а на рекламных панелях повесят архивные фотографии.