Минобороны рассекретило документы о Параде Победы 1945 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Исторические документы, раскрывающие особенности подготовки и проведения Парада Победы 1945 года, рассекречены Центральным архивом Минобороны России и Научно-исследовательским институтом Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Со многих впервые был снят гриф секретности, сообщается на сайте ведомства.

Так, впервые опубликован список трофейных знамён и схема построения войск. В раскрытых документах указаны малоизвестные факты о тренировке парадных расчетов, отборе кандидатов для участия в праздничном шествии, пошиве одежды и знамен. Также теперь возможно увидеть редкие фотографии и видеозаписи о подготовке к первому Параду Победы.

Для посетителей сайта ведомства подготовлена интерактивная презентация Авиационной части военного парада в Москве на Красной площади, который состоится 9 мая 2013 года. С ее помощью можно увидеть парадный строй ВВС по группам с указанием военных летчиков ведущих группы, порядка, высоты и скорости их пролета.

Также совместно с Центральным музеем Вооруженных Сил подготовлен виртуальный тур по Залу Победы Центрального музея Вооруженных Сил.

Электронный информационный ресурс "Победный май" открылся на официальном сайте Минобороны в преддверии 68-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Со временем портал должен стать энциклопедией подвига советских солдат.