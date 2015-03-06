"Активные граждане" посетят генеральную репетицию парада Победы

Фото: M24.ru

"Активные граждане" смогут посетить генеральную репетицию парада, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Для участников голосований подготовлено 800 приглашений на трибуны Красной площади, получить которые смогут самые активные. Для этого нужно участвовать в референдумах, не пропуская ни одного общегородского вопроса.

Акция "На парад с "Активным гражданином" продлится с 11 марта по 20 апреля. Имена победителей будут определены по специальной формуле. Участники проекта, не вошедшие в число победителей, но желающие посетить генеральную репетицию парада Победы смогут приобрести приглашение на мероприятие в магазине поощрений "Активного гражданина".

Ранее сообщалось, что участники проекта "Активный гражданин" смогут получить приглашение на "Главный каток страны" на ВДНХ. Для этого необходимо было в период с 20 января по 5 февраля набрать максимальное количество баллов в проекте.

Для каждого победителя приготовлен один билет на каток ВДНХ. Всего было подготовлено 500 приглашений, которые доступны в магазине приложения до 10 марта.

Билеты действительны для катания в будние дни и включают прокат коньков. Получить их можно в многофункциональном центре района Арбат. Бумажный бланк нужно будет обменять на магнитную карту в третьей кассе ледового катка на ВДНХ.

Какие бонусы получают пользователи "Активного гражданина"

Напомним, "Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.

За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.

В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ