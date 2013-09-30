ГИБДД рекомендует строго соблюдать ПДД в осенне-зимний период

Фото: ИТАР-ТАСС

Водителям и пешеходам в осенне-зимний период нужно быть внимательными на дороге и строго соблюдать ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД России по Москве.

Так, не стоит резко перестраиваться из ряда в ряд и совершать другие небезопасные маневры. Кроме того, нужно помнить о соблюдении дистанции и боковом интервале между автотранспортом, в плохую погоду - обязательно включать фары и противотуманные фонари, а в условиях сильного тумана - снижать скорость.

Особенно внимательными в это время на дороге должны быть начинающие водители, так как именно они чаще попадают в ДТП при смене сезонов.

При непогоде лучше оставить машину дома, воспользовавшись общественным транспортом.

Об осторожности не стоит забывать и пешеходам: из-за сокращения светового дня, осадков и тумана снижается видимость на дорогах. Для того чтобы водители их замечали, пешеходам стоит использовать светоотражающие элементы.

Ходить нужно только по тротуарам, а переходить дорогу только по пешеходным переходам, заранее убедившись в безопасности.