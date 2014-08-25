МВД предлагает изменить правила дорожного движения для грузовиков

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В МВД России хотят разрешить грузовикам проезжать под знаком "Движение грузовых автомобилей запрещено", если они обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной этими дорожными знаками зоне. Соответствующие поправки предлагается внести в Правила дорожного движения, сообщает пресс-служба ГИБДД России.

Речь идет о грузовых автомобилях без прицепа с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн. При этом въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее должны будут строго на ближайшем перекрестке.

Сейчас подготовленный министерством документ проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале размещения правовой информации.

Ранее был введен полный запрет на проезд грузовиков, используемых для доставки продуктов и других товаров к торговым предприятиям, расположенным в зонах, обозначенных знаком "Движение грузовых автомобилей запрещено".

Таким образом, отмечают в министерстве, были созданы определенные препятствия для торговой деятельности и жизнеобеспечения населения. По данным ведомства, в некоторых регионах России в зоне действия этих дорожных знаков расположено до 85% торговых предприятий.

При этом доставка товаров малотоннажным транспортом значительно повышает транспортные расходы, что приводит к росту цен. Кроме того, из-за увеличения числа грузовиков ухудшается экологическая обстановка и пропускная способность дорог.