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ПДД

25 августа 2014, 11:47

МВД предлагает изменить правила дорожного движения для грузовиков

ПДД грузовики дорожные знаки

Фото: ИТАР-ТАСС

В МВД России хотят разрешить грузовикам проезжать под знаком "Движение грузовых автомобилей запрещено", если они обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной этими дорожными знаками зоне. Соответствующие поправки предлагается внести в Правила дорожного движения, сообщает пресс-служба ГИБДД России.

Речь идет о грузовых автомобилях без прицепа с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн. При этом въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее должны будут строго на ближайшем перекрестке.

Сейчас подготовленный министерством документ проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале размещения правовой информации.

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Ранее был введен полный запрет на проезд грузовиков, используемых для доставки продуктов и других товаров к торговым предприятиям, расположенным в зонах, обозначенных знаком "Движение грузовых автомобилей запрещено".

Таким образом, отмечают в министерстве, были созданы определенные препятствия для торговой деятельности и жизнеобеспечения населения. По данным ведомства, в некоторых регионах России в зоне действия этих дорожных знаков расположено до 85% торговых предприятий.

При этом доставка товаров малотоннажным транспортом значительно повышает транспортные расходы, что приводит к росту цен. Кроме того, из-за увеличения числа грузовиков ухудшается экологическая обстановка и пропускная способность дорог.

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