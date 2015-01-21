Пешеходы во вторник нарушали ПДД на 60% чаще автомобилистов

Фото: M24.ru

За прошедшие сутки правила дорожного движения в Москве нарушили 734 пешехода, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной Госавтоинспекции. Водители за это время допустили 448 нарушений.

Сотрудники ГИБДД собрали данные в ходе профилактического мероприятия "Пешеход".

Как пояснили в ГИБДД, основной задачей акции стала профилактика ДТП с участием пешеходов, особенно на дорогах, которые обычно переходят дети.

Отметим, согласно новым правилам, водителям запрещено обгонять друг друга на пешеходных переходах. При этом не имеет значения, есть ли на переходе люди.

Как изменились ПДД за год

Изменения в ПДД также коснулись велосипедистов и водителей скутеров. Теперь при пересечении проезжей части по пешеходному переходу они обязаны слезть с велосипеда или скутера.

В противном случае придется заплатить штраф - 800 рублей. Если же водитель не пропустил пешехода, то ему придется расстаться с суммой в полторы тысячи рублей.

Кроме того, с 1 июля 2015 года пешеходов, оказавшихся ночью за пределами города, обяжут носить одежду со светоотражающими элементами.