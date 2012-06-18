Более 150 нетрезвых водителей задержано в выходные

С целью профилактики и пресечения нарушений ПДД столичная госавтоинспекция в ночь с пятницы на субботу провела рейд "Нетрезвый водитель". В результате рейда за управление автомобилем в нетрезвом состоянии было задержано более 150 водителей, большая часть из них отказалась проходить медицинское освидетельствование.

В сообщении на сайте ГИБДД по Москве говорится:

"В целях профилактики и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве в ночь с пятницы на субботу, с 15 на 16 июня 2012 года, проведено общегородское профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель". Общее число водителей, задержанных за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии – 154 человека, из них 71 отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения."