Операция "Пешеход" стартует в Москве 17 июня

Фото: ИТАР-ТАСС

За пять месяцев текущего года в Москве произошло 1569 ДТП, связанных с наездом на пешеходов. Такая печальная статистика требует определенной профилактики и разъяснения правил ПДД и взаимной вежливости, как водителям, так и пешеходам. Поэтому в рамках профилактики столичная Госавтоинспекция 17 июня начинает операцию "Пешеход". Об этом M24.ru рассказала сотрудник Управления ГИБДД Москвы лейтенант полиции Алеся Грачева.

Она отметила, что особое внимание инспекторы будут уделять таким нарушениям как: переход проезжей части в неустановленном месте, на запрещающий сигнал светофора. А также нарушению правил проезда регулируемых пешеходных переходов и перекрестков, правил остановки, стоянки на тротуаре и в зоне пешеходного перехода; невыполнению требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах.

"Основными причинами аварий с участием пешеходов с начала года являются: переход вне пешеходного перехода - пострадало 234 человека; переход в неустановленном месте - 253 пешехода; неожиданный выход из-за сооружения или стоящего транспортного средства, в этих авариях 77 пострадавших; неподчинение сигналам регулировщика, в результате пострадал 61 пешеход", - сказала представитель ведомства.

Грачева отметила, что с начала года московские инспекторы выявили 113237 нарушений ПДД пешеходами и 40022 нарушений водителями требований ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам, пользующимся преимуществом.

Сотрудники столичного ГИБДД надеются, что именно благодаря таким профилактическим операциям, как "Пешеход", все участники дорожного движения смогут быть более внимательными, вежливыми. А это позволит значительно снизить аварийную обстановку в Москве.

Напомним, с начала июня сотрудники ГИБДД совместно с коллегами из других подразделений правоохранительных органов столицы регулярно проводят рейды. В частности, были проведены рейды в связи с участившимися угонами машин в городе, по перевозке оружия и наркотиков. В ходе одного из таких рейдов в автомобиле LADA PRIORA был обнаружен пистолет ТТ.

Также в Москве проходит общероссийское профилактическое мероприятие "Нелегальный перевозчик". В его рамках только с 3 по 5 июня было выявлено 19 нелегальных маршруток.

Екатерина Карачева