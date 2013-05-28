Форма поиска по сайту

28 мая 2013, 18:46

Город

Банк России выпустит монету, посвященную усадьбе "Останкино"

Фото: Банк России

Банк России 3 июня выпустит в обращение памятные монеты из драгоценных металлов "Усадьба "Останкино", а также "Успенский собор на "Городке", г. Звенигород Московской области" и "Введенский собор, г. Чебоксары, Чувашская Республика".

Серебряная монета "Усадьба "Останкино" будет выпущена номиналом 25 рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

На лицевой стороне монеты в круге будет расположено рельефное изображение эмблемы Банка России – двуглавого орла, а на оборотной стороне – изображение дворца музея-усадьбы "Останкино".

Монету выпустят тиражом 1,5 тысячи штук, добавляется в материале.

Напомним, в ближайшее время начнется реставрация усадьбы "Останкино". Согласно концепции восстановления усадьбы, на ее территории планируется воссоздать обстановку XVIII века, в частности, восстановить исторический ров, парк, оранжерею и конный двор, а также построить новые объекты – выставочные павильоны, кружки и фондохранилище.

