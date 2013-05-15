"Останкино" рекомендовали восстанавливать аутентичными материалами

Фото: ИТАР-ТАСС

Архитектурный совет Москвы рекомендовал применять при реставрации усадьбы "Останкино" аутентичные материалы - те, которые были использованы при строительстве усадьбы, - кирпич, дерево, штукатурку вместо бетона и краски.

"Но одно дело по стоимости бетон на каркас, другое дело кирпичи и дерево, тем более там реставрационные кирпичи. И если мы уже хотим сделать идеальный проект, который мы будем показывать, как поляки показывают, то надо считать и смотреть, сколько это будет стоить. И уже после этого мы пойдем на экспертный совет и на экспертизы", - сообщил M24.ru глава департамента культурного наследия Александр Кибовский.

Тем временем главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил, что, по его мнению, в усадьбе необходимо создать современную входную группу, которая будет являться знаком сегодняшнего времени.

Отметим, что проект также предполагает создание на территории усадьбы катка, который, по мнению экспертов, поможет привлечь посетителей в усадьбу не только летом, но и зимой.