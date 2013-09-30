Российскую короткометражку "Туфельки" могут номинировать на "Оскар"

Фото: M24.ru

Короткометражный фильм "Туфельки" режиссера Константина Фама прошел квалификационный отбор и может стать номинантом на премию "Оскар". В создании картины приняли участие киномастера из России, Польши, Белоруссии, Чехии и Франции.

Фильм прошел отбор по техническим параметрам, а также по требуемым условиям кинопроката, сообщил Фам агентству РИА Новости.

"Туфельки" повествуют об истории Холокоста от лица пары обуви красного цвета, которая проходит путь от витрины магазина до мемориала в Освенциме. Эта лента - первая часть киноальманаха "Свидетели", в котором Фам планирует показать нетипичный для зрителей взгляд на Холокост.