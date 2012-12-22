В спорткомплексе "Олимпийский" открылся бесплатный каток

В "Олимпийском" открылся бесплатный каток

В спорткомплексе "Олимпийский" состоялась церемония открытия бесплатного катка. Все желающие могли посмотреть показательные выступления воспитанников "Олимпийского" по синхронному фигурному катанию.

На празднике открытия выступила детская хоккейная команда "Буревестник", прошли мастер-классы по фигурному катанию, а также конкурсы, игры и дискотека на льду. Компанию посетителям катка составили Дед Мороз и Снегурочка.

В церемонии открытия "Самого "Олимпийского" катка" принял участие руководитель Москомспорта Алексей Воробьев.

Площадь катка составляет 1460 квадратных метров. На территории комплекса действуют раздевалка, гардероб, кафе, пункты проекта и заточки коньков.

Впервые открытый каток "Олимпийского" был запущен в прошлом году.