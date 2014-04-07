Столичные власти выставили на торги 64% акций "Олимпийского"

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Правительство Москвы выставило на аукцион 64 процента акций спорткомплекса "Олимпийский", принадлежащих столичным властям и ОАО "Фонд межотраслевых инвестиций", сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

10 апреля власти проведут выездную презентацию (RoadShow), где расскажут об условиях продажи пакета акций и особенностях многофункционального объекта, построенного к Олимпиаде-80.

Стартовая цена пакета акций составляет 4,45 миллиарда рублей, шаг аукциона - 222, 5 миллиона рублей. Заявки принимаются до 21 апреля. Сам аукцион состоится 15 мая 2014 года.

Спорткомплекс "Олимпийский" - самое большое крытое спортивное сооружение в Европе. Комплекс состоит из двух основных зданий: стадиона площадью 148 тысяч квадратных метров и плавательного бассейна - 49 тысяч квадратных метров.