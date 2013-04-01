В "Олимпийском" пройдут автомобильные бои Hard Derby

Фото: 2do2go.ru

Интерактивная афиша Москвы 2do2go.ru рекомендует: 25 мая в спорткомплексе "Олимпийский" состоится автомобильное сражение "Hard Derby. Автобои на выживание".

Впервые в Москве зрители увидят поразительную по своей зрелищности битву. Для мероприятия подготовлены 35 автомобилей. Призовой фонд получит самый стойкий из участников – тот, чей автомобиль останется на ходу последним.

Как сообщают организаторы, участникам придется не только победить всех соперников, но при этом не попасть под колеса огромного тягача, задача у которого одна – уничтожить всех.

Устроители подчеркивают, что боевые авто и арена проходят необходимую подготовку, регламентированную требованиями безопасности.

Продолжительность шоу - полтора часа. Детям до шести лет включительно вход бесплатный, но без предоставления отдельного места.

Напомним, билеты на мероприятия вы можете купить на нашем портале.

$2