Олимпийский огонь завершает турне по Москве

Олимпийский огонь завершает путешествие по Москве

Огонь зимних Олимпийских игр в Сочи 9 октября завершает турне по Москве. Напоследок его в специальных лампадах поднимут над столицей - на Останкинскую телебашню, а затем спустят в метро. Также огонь побывает в спортивном комплексе "Олимпийский", в больницах и школах города.

После Московского этапа эстафеты олимпийский огонь отправится в Подмосковье. Завтра его ждут в Коломне, Одинцово, Архангельском, Красногорске и Дмитрове. "Пробег" символа Олимпиады по России финиширует 7 февраля будущего года в Сочи на церемонии открытия Игр.

Напомним, что эстафету Олимпийского огня в Москве посетили более 180 тысяч человек.

Старт московскому этапу эстафеты бал дан утром 7 октября на Васильевском спуске, куда факел принесли с Красной площади, где накануне состоялись первые забеги. Зажег его Сергей Собянин. Первым факелоносцем стала пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова, за ней эстафету подхватила чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

Общественный порядок и безопасность обеспечивали около 5 тысяч сотрудников полиции, военнослужащих внутренних войск и дружинников.

Также добавим, что в число факелоносцев попали известный фигурист Илья Авербух, телеведущая Юлия Бордовских, спортивный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев, ведущая телеканала "Москва 24" Ксения Соколянская, актер Александр Домогаров, телеведущий и шоумен Андрей Малахов, бегунья Светлана Мастеркова, глава Российского союза кинематографистов, кинорежиссер Никита Михалков, хоккеист Вячеслав Фетисов, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, Шамиль Тарпищев и князь Монако Альбер II, а также пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова и народный артист СССР Владимир Зельдин, которому во время Олимпийских игр в Сочи исполнится 99 лет.