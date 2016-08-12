Российские спортсмены завоевали четыре медали в шестой день ОИ-2016

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российские спортсмены завоевали четыре медали в шестой день летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро: одну серебряную и три бронзовые.

В фехтовании российская сборная, в составе которой выступали Татьяна Логунова, Виолетта Колобова, Любовь Шутова, Ольга Кочнева, завоевала бронзу в женской командной шпаге. Гимнастка Алия Мустафина стала третьей в личном многоборье.

Пловец Евгений Рылов завоевал бронзу на дистанции 200 метров на спине, обновив рекорд Европы. Юлия Ефимова, ставшая ранее второй на дистанции 100 метров брассом, завоевала серебро на 200-метровке брассом.

Всего в активе сборной России 19 медалей: 4 золотые, 8 серебряных и 7 бронзовых. Российская команда занимает седьмое место в неофициальном общекомандном зачете.

