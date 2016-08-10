Россияне завоевали золото и серебро в четвертый день ОИ-2016

фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сборная России завоевала две медали в четвертый день летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Копилка российской команды пополнилась золотом и серебром.

Дзюдоист Хасан Халмурзаев одержал победу в весовой категории до 81 килограмма. Серебряную медаль завоевали российские гимнастки Алия Мустафина, Ангелина Мельникова, Седа Тутхалян, Дарья Спиридонова и Мария Пасека, ставшие вторыми в командном турнире.

По итогам четырех дней сборная России завоевала 12 медалей: три золотые, шесть серебряных и три бронзовых. Россияне занимают пятое место в неофициальном общекомандном зачете .

Олимпийские игры официально стартовали 5 августа и завершатся 21 августа.

