10 августа 2016, 07:58

Спорт

Россияне завоевали золото и серебро в четвертый день ОИ-2016

фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сборная России завоевала две медали в четвертый день летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Копилка российской команды пополнилась золотом и серебром.

Дзюдоист Хасан Халмурзаев одержал победу в весовой категории до 81 килограмма. Серебряную медаль завоевали российские гимнастки Алия Мустафина, Ангелина Мельникова, Седа Тутхалян, Дарья Спиридонова и Мария Пасека, ставшие вторыми в командном турнире.

По итогам четырех дней сборная России завоевала 12 медалей: три золотые, шесть серебряных и три бронзовых. Россияне занимают пятое место в неофициальном общекомандном зачете .

Олимпийские игры официально стартовали 5 августа и завершатся 21 августа.

Сюжет: Олимпийские игры – 2016
