Бабушка бронзового призера ОИ-2016 скончалась от волнения за внука

Фото: Cris Faga/Zuma

82-летняя жительница Таиланда скончалась от сердечного приступа во время просмотра трансляции выступления своего внука, штангиста Синфета Круаитонга на Олимпийских играх, пишут "Дни.ру".

Инцидент произошел в деревне провинции Сурин на востоке Таиланда. Пожилой женщине во время просмотра выступления стало плохо, и ее доставили в местную больницу. Спасти ее не смогли – через час после приступа она скончалась.

Синфет Круаитонг завоевал бронзовую медаль, набрав суммарно 289 килограммов в комбинации (рывок+толчок). Золотую медаль получил китаец Лун Цинцюань с 307 килограммами.

Отечественные штангисты в соревнованиях участия не принимали, поскольку сборная России по тяжелой атлетике отстранена от Олимпийских игр по итогам рассмотрения доклада канадского юриста Ричарда Макларена.