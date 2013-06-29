Олимпийский день проходит в парке Горького

В парке Горького проходит Олимпийский день

Олимпийский день сегодня проходит в Парке Горького. Вход на все мероприятия бесплатный. В этом году праздник будет посвящен предстоящии XXII зимним Играм в Сочи.

Москва, как центральная площадка всероссийского спортивного праздника, покажет, как страна готовится к Играм, как ее жители собираются болеть за свою сборную. В мероприятиях примут участие более 40 легендарных олимпийских чемпионов: Лариса Латынина, Галина Горохова, Марат Сафин, Ирина Слуцкая, Алексей Немов, Ольга Брусникина, Илья Авербух, Светлана Мастеркова, Анастасия Давыдова, Наталья Ищенко, Бувайсар Сайтиев, Татьяна Горбунова, Дмитрий Шевченко, Михаил Иванов, Алексей Прудников и другие. Они проведут мастер-классы, автограф- и фотосессии.

Начнется Олимпийский день с забега на символичную дистанцию – 2014 метров. А фанатов футбола ждет звездный Гала-матч по пляжному футболу между командами олимпийских чемпионов зимних и летних видов спорта.

Кроме того, более чем на 20 спортивных площадках можно будет поиграть в пляжный волейбол, пляжный футбол, стритбол, петанк, хоккей на траве, испытать себя в спортивных единоборствах и армрестлинге, покорить скалодром, поучиться паркуру, нарисовать граффити на спортивную тему и попробовать себя в экстремальных видах спорта. Гостям также будет представлена специальная ледовая площадка, на которой пройдут показательные выступления по зимним видам спорта, сообщает пресс-служба парка.

Финалом праздника станет большой концерт с участием популярных российских артистов, среди которых: Ика, Zlata, Pasha, Катя Нова и рэп-исполнитель Птаха.