Россиянин Олюнин завоевал серебро в сноуборд-кроссе на Играх в Сочи

Россиянин Николай Олюнин завоевал серебро в сноуборд-кроссе на Олимпиаде в Сочи. В финальном заезде он с самого начала захватил лидерство, но удержать первое место нашему спортсмену не удалось.

Первым финишную ленточку пересек француз Пьер Вольтье, которому удалось вырваться вперед еще на первой трети дистанции. До самого финиша Вольтье не упустил завоеванное преимущество.

Вторым с микроскопическим отставанием от первого места финишировал Олюнин, который отчаянно старался опередить Вольтье на виражах, но всякий раз не хватало считанных сантиметров.

Бронзу завоевал американец Алекс Дейболд, выигравший соперничество у другого француза - Поля де ла Рюэ.

Отметим, что Олюнин выиграл все предварительные соревнования с большим отрывом, каждый раз используя одну и ту же тактику - он со старта вырывался вперед и не упускал завоеванное преимущество.