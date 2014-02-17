Квалификация в сноуборд-кроссе на Олимпиаде отменена

Фото: ИТАР-ТАСС

На Олимпиаде в Сочи не состоится квалификация в мужских соревнованиях по сноуборд-кроссу. Международная федерация лыжного спорта отменила предварительные заезды из-за тумана.

Таким образом, состязания по сноуборд-кроссу начнутся сразу с 1/8 финала, сообщает "Спорт-Экспресс".

Отметим, что участники соревнований определятся по их рейтингу в мировом зачете.

Состязания по сноуборд-кроссу перенесли из-за густого тумана, опустившегося на горнолыжный комплекс.

Заезды 1/8 финала начнутся в 13.30.