12 февраля 2014, 20:47

Спорт

Голландский конькобежец Гротхейс завоевал золото Олимпиады

Фото: ИТАР-ТАСС

Голландец Стефан Гротхейс завоевал золото в беге на коньках на дистанции 1000 метров. Россияне расположились далеко за чертой призеров.

Гротхейс в двух попытках показал время 1 минута 8,39 секунды. Серебро досталось канадцу Денни Моррисону, отставшему всего на четыре сотых секунды.

На третьей позиции обосновался еще один голландец Михел Мюлдер, который до этого уже стал олимпийским чемпионом на спринтерской дистанции.

Лучший из россиян - Денис Юсков - стал семнадцатым. Алексей Есин занял 18-е место, Дмитрий Лобков - 27-е, а Игорь Боголюбский - 39-е.

Сюжет: Дневники Олимпиады
Олимпиада-2014 конькобежный спорт

